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Ицхак Герцог готов отдать Храмовую Гору Саудовской Аравии | Фото: Thinkstock09.01 13:29   MIGnews.com

Ицхак Герцог готов отдать Храмовую Гору Саудовской Аравии

Оппозиционная партия "Авода" и ее партнеры готовы свергнуть правительство Биньямина Нетаниягу и добиться мира с палестинцами по формуле "двух государств", но арабы – и Саудовская Аравия в первую очередь – должны этому способствовать, заявил лидер оппозиции Ицхак Герцог.

"Израильский народ готов к миру, и для достижения этого исторического соглашения уже заложено начало", - заявил он в интервью арабскому порталу Elaph, отметив, что нынешний председатель "Аводы" Ави Габай сможет стать тем политиком, который примирит два народа.

Есть у Герцог также новые идеи и решения касательно также и иерусалимского вопроса. Одним из таких "решением" является предоставление особого статуса Саудовской Аравии в отношении святынь Иерусалима.

"Здесь может быть отведена большая роль Саудовской Аравии. Касательно Иерусалима и таких святынь, как Аль-Акса, я считаю, что должна быть отведена роль и ответственность Саудовской Аравии, как стране-хранительнице главных исламских святынь, которая имеет опыт управления святынями Мекки и Медины. Саудовской Аравии следует играть центральную роль в этом вопросе", - добавил главный оппозиционер.

Кроме того, он похвалил позицию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салмана, назвав его "одним из революционеров Ближнего Востока, который творит новую историю в регионе".
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