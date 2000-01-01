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Эрдоган обвинил США в попытке госпереворота | Фото: U.S. Department of State/Flickr09.01 13:55   MIGnews.com

Эрдоган обвинил США в попытке госпереворота

Арест заместителя директора турецкого Halkbank Мехмета Хакана, который в марте прошлого года был задержан в США по подозрению в сговоре с целью организации многомиллионных транзакций в пользу Ирана в обход американских санкций, является ничем иным как новой попыткой государственного переворота, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Те, кто не смог провести переворот в нашей стране 15 июля, сейчас пытаются найти иные пути для его совершения. Идущий сейчас в Америке известный процесс по делу Атиллы — вот адрес политической составляющей попытки переворота", — заявил он, выступая перед Партией справедливости и развития.

Бизнесмен турецко-иранского происхождения Реза Зарраб, в сговор с которым вступил Хакан, уже признался в даче 50 млн. долларов в виде взятки министру финансов Турции ради заключения сделки. Кроме того, он дал свидетельства и против Эрдогана.

Члены турецкого правительства уже заявили, что Мехмета Хакана арестовали с подачи главного политического оппонента турецкого президента Фетхуллаха Гюлена, а также назвали это заговором против Анкары.

На данный момент американский суд признал его виновным. Приговор турецкому банкиру будет оглашен 11 апреля.
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