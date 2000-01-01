09.01 14:48 MIGnews.com

КНДР и Южная Корея восстановят линию связи между военными

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КНДР и Республика Корея договорились возобновить линии связи между военными двух стран. Главной целью такого решения является предотвращение обострения ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Yonhap.Как передает Reuters , Пхеньян уже закончил технические работы, необходимые для восстановления линии связи с Сеулом. Она начнет работать в среду, 10 января.Связь между двумя сторонами прекратилась в 2013 году по инициативе северокорейского правительства. И только 3 января 2018 года Южная Корея и КНДР восстановили связь, наладив другую линию спецсвязи в пограничной деревне Пханмунджом. Позднее министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении первых с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Встреча состоялась во вторник, 9 января, в Пханмунджоме. Главной темой консультаций стало возможное участие сборной КНДР в предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.