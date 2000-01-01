09.01 14:14 MIGnews.com

Пьяные разговоры Яира Нетаниягу записал охранник

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Писатель и журналист Бени Цифер, друг семьи Нетаниягу, в интервью Аруц Шева первым назвал вещи своими именами и открыто указал на источник записи пьяного разговора Яира Нетаниягу в стриптиз клубе, который вчера был опубликован вторым каналом израильского ТВ.На вопрос о том, как чета Нетаниягу чувствует себя после скандальной публикации он ответил: “Я точно не знаю, я у них не был, но я предполагаю, что не так ужасно, как это выставляют в прессе. Но я хотел бы сказать о том, что по-настоящему мерзко в этой истории. Люди, которые предположительно клялись хранить тайну, люди которые должны охранять безопасность и тайну частной жизни записывают и сливают такое в прессу”.Цифер подчеркнул: “Это - то, что по настоящему стыдно и отвратительно. Я не специалист по охране, я не специалист по ШАБАКу, я и мои дети не ходят в такие клубы и не тратят на это деньги. Но давайте честно признаемся сами себе - большая часть народа Израиля да ходит, да тратит - не каждый день, не все, но многие. тут и там ты слышишь то о ”холостяцкой вечеринке” в Бухаресте, то пьяной оргии в школе. Более того, вся культура тех, кто называет себя левыми и просвещенными буквально пропитана сексом и продажей тела женщины для всякого рода удовольствий. И их лицемереи просто постыдно”.