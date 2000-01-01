Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Пьяные разговоры Яира Нетаниягу записал охранник 09.01 14:14   MIGnews.com

Пьяные разговоры Яира Нетаниягу записал охранник

Писатель и журналист Бени Цифер, друг семьи Нетаниягу, в интервью Аруц Шева первым назвал вещи своими именами и открыто указал на источник записи пьяного разговора Яира Нетаниягу в стриптиз клубе, который вчера был опубликован вторым каналом израильского ТВ.

На вопрос о том, как чета Нетаниягу чувствует себя после скандальной публикации он ответил: “Я точно не знаю, я у них не был, но я предполагаю, что не так ужасно, как это выставляют в прессе. Но я хотел бы сказать о том, что по-настоящему мерзко в этой истории. Люди, которые предположительно клялись хранить тайну, люди которые должны охранять безопасность и тайну частной жизни записывают и сливают такое в прессу”.

Цифер подчеркнул: “Это - то, что по настоящему стыдно и отвратительно. Я не специалист по охране, я не специалист по ШАБАКу, я и мои дети не ходят в такие клубы и не тратят на это деньги. Но давайте честно признаемся сами себе - большая часть народа Израиля да ходит, да тратит - не каждый день, не все, но многие. тут и там ты слышишь то о ”холостяцкой вечеринке” в Бухаресте, то пьяной оргии в школе. Более того, вся культура тех, кто называет себя левыми и просвещенными буквально пропитана сексом и продажей тела женщины для всякого рода удовольствий. И их лицемереи просто постыдно”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:28
Нетаниягу: Яир напился и наговорил глупостей
14:48
КНДР и Южная Корея восстановят линию связи между военными
14:43
Нетаниягу сделает подарок Нарендре Моди на 390 тыс. шекелей
13:55
Эрдоган обвинил США в попытке госпереворота
13:39
СМИ узнали кто атаковал российскую авиабазу в Сирии
13:29
Ицхак Герцог готов отдать Храмовую Гору Саудовской Аравии
13:06
"Мне стыдно, что я была подругой Яира Нетаниягу"
13:06
Один из лидеров ХАМАСа тяжело ранен выстрелом в голову
12:59
Около Парижа подожгли кошерный магазин
12:33
Директор "Моссада" рассказал об "ушах и глазах" в Иране
12:27
Либерман: Мы перережем каналы выплат террористам и их семьям
12:26
Сионистский лагерь - о принятии закона о супермаркетах
11:59
Французский город запретил кошерные и халяльные обеды
11:15
Сергей Землянский и новая энергия Гешера
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus