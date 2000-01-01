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Нетаниягу: Яир напился и наговорил глупостей 09.01 15:28   MIGnews.com

Нетаниягу: Яир напился и наговорил глупостей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был вынужден прокомментировать записи разговоров своего старшего сына , Яира, в стриптиз-клубах Тель-Авива летом 2015 года.

Нетаниягу заявил: “Он сделал это под влиянием алкоголя, и он извиняется за это. Я и моя жена воспитывали детей так, чтобы уважать каждого человека, каждую женщину. Именно поэтому я жестко действую в случаях попыток исключения женщин из каких-либо сфере общественной жизни”.

Нетаниягу добавил: “Мой сын вчера совершенно правильно назвал эти разговоры глупостями. Он сказал две вещи: Это - не я, Яир, и он сказал, что это не те ценности, которым его учили дома. И он прав, я и моя жена учили детей уважать любого человека”.

Нетаниягу также опроверг любую связь “газовой сделки” и дружеских отношений между Яиром и сыном владельца компании разрабатывающей месторождение Тамар, Коби Маймона. Нетаниягу заявил, что видел Коби Маймона один раз, десять лет назад, и что не знал о дружбе Яира и сына Коби Маймона. Он также заявил, что Яир ничего не понимает в газовом бизнесе: “Это была бессмысленная шутка”.
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