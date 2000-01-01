09.01 14:43 MIGnews.com

Нетаниягу сделает подарок Нарендре Моди на 390 тыс. шекелей

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В предстоящую поездку в Индию премьер-министр Биньямин Нетаниягу двинется не с пустыми руками. Как сообщает израильская пресса, своему индийскому коллеге Нарендре Моди он преподнесет в подарок багги GalMobile, который должен напомнить ему об израильском визите.Именно на этом опреснительном и очистительном джипе Нетаниягу и Моди по пляжу в Хадере, где гуляли босиком во время исторического визита индийского премьера в Еврейское государство.Кроме того, глава израильского правительства продемонстрировал своему коллеге работу опреснительной установки.Кроме того, об этом "чуде техники" премьер не преминул упомянуть и во время своего выступления на сентябрьском саммите Генассамблеи ООН.Со ссылкой на дипломатические источники газета JPost сообщает, что именно этот опреснительный джип стоимостью в 390 тыс. шекелей Нетаниягу и подарит Моди. Он в состоянии опреснить до 20 тыс. литров морской воды в сутки, а также очистить до 80 тыс. литров загрязненной воды. Окончательный продукт очистки или опреснения соответствует стандартам ВОЗ.