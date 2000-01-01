09.01 17:41 MIGnews.com

ООН призвала Израиль отменить программу депортации мигрантов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Организация Объединенных Наций призвала Израиль отказаться от новой программы, вынуждающей тысячи африканских мигрантов выезжать из страны.Об этом во вторник, 9 января сообщает агентство France Press."Депортация людей, сумевших бежать от геноцида в своей стране, будет ударом не только для них, но и для Израиля, и для евреев во всем мире", - цитирует издание обращение к премьер-министру Нетаниягу одного из видных американских раввинов.В организации программу депортации мигрантов назвали "непродуманной" и "небезопасной".По словам пресс-секретаря агентства ООН по делам беженцев, программа не является "последовательной" и "ее реализация не прозрачна"."Израиль молчаливо признает, что возвращение домой суданцев и эритрейцев слишком для них опасно, но надеется выслать их в третьи страны", - подчеркнул он.Напомним, 3-го января правительство утвердило программу, призванную способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля в третьи страны.Отметим, что программой запланирован добровольно-принудительный отъезд из Израиля в третьи страны 38 тысяч мигрантов, главным образом из Эритреи и Судана.Кроме того, Израиль продолжит выдавать по 3.500 долларов каждому суданцу или эритрейцу, согласившемуся на добровольную депортацию из страны.Новый закон, в частности, предусматривает закрытие центра временного содержания нелегальных иммигрантов из стран Африки "Холот" в течение трех месяцев и депортацию содержащихся в нем нелегалов