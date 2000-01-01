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ООН призвала Израиль отменить программу депортации мигрантов | Фото:09.01 17:41   MIGnews.com

ООН призвала Израиль отменить программу депортации мигрантов

Организация Объединенных Наций призвала Израиль отказаться от новой программы, вынуждающей тысячи африканских мигрантов выезжать из страны.

Об этом во вторник, 9 января сообщает агентство France Press.

"Депортация людей, сумевших бежать от геноцида в своей стране, будет ударом не только для них, но и для Израиля, и для евреев во всем мире", - цитирует издание обращение к премьер-министру Нетаниягу одного из видных американских раввинов.

В организации программу депортации мигрантов назвали "непродуманной" и "небезопасной".

По словам пресс-секретаря агентства ООН по делам беженцев, программа не является "последовательной" и "ее реализация не прозрачна".

"Израиль молчаливо признает, что возвращение домой суданцев и эритрейцев слишком для них опасно, но надеется выслать их в третьи страны", - подчеркнул он.

Напомним, 3-го января правительство утвердило программу, призванную способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля в третьи страны.

Отметим, что программой запланирован добровольно-принудительный отъезд из Израиля в третьи страны 38 тысяч мигрантов, главным образом из Эритреи и Судана.

Кроме того, Израиль продолжит выдавать по 3.500 долларов каждому суданцу или эритрейцу, согласившемуся на добровольную депортацию из страны.

Новый закон, в частности, предусматривает закрытие центра временного содержания нелегальных иммигрантов из стран Африки "Холот" в течение трех месяцев и депортацию содержащихся в нем нелегалов
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