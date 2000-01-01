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В Саудовской Аравии женщины впервые смогут пойти на футбол | Фото:10.01 04:38   MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщины впервые смогут пойти на футбол

Женщин в Саудовской Аравии впервые допустят на футбольные стадионы на этой неделе.

Об этом во вторник, 9 января сообщает издание Arabian Business.

Соответствующий указ вступит в силу уже 12 января. Женщин начнут допускать на трибуны, но для них оборудуют специальные сектора.

Футбольные матчи пройдут в разных городах страны уже 12, 13 и 18 января, уточняет издание.

Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться.

Напомним, что несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете.
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