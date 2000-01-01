10.01 04:38 MIGnews.com

В Саудовской Аравии женщины впервые смогут пойти на футбол

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Женщин в Саудовской Аравии впервые допустят на футбольные стадионы на этой неделе.Об этом во вторник, 9 января сообщает издание Arabian Business.Соответствующий указ вступит в силу уже 12 января. Женщин начнут допускать на трибуны, но для них оборудуют специальные сектора.Футбольные матчи пройдут в разных городах страны уже 12, 13 и 18 января, уточняет издание.Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться.Напомним, что несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете.