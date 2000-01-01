09.01 19:41 MIGnews.com

Сирия пожаловалась в ООН на Израиль

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Обстрелы территории Сирии со стороны Израиля осложняют остановку в регионе. Об этом во вторник, 9 января заявили в обращении МИД Сирии и Совбезу и генсекретарю ООН Антониу Гуттериш, передает Arutz sheva.С таким заявлением МИД Сирии обратилось на фоне авиаударов в пригороде Дамаска. Власти Сирии считают, что это было нападение Израиля."Агрессивный подход Израиля приведет ко взрыву региона и еще более осложнит ситуацию. Израиль поддерживает терроризм и намерен увековечить оккупацию арабских территорий", - говорится в письме.В Дамаске подчеркнули, что атаки Израиля не помогут ему "защитить своих партнеров" из числа террористических группировок, в том числе ИГ."Опасные агрессивные действия, к которым прибегает Израиль, направлены на подрыв стабильности региона и осложняют положение", — говорится в письме МИД Сирии, распространенном в СМИ.Ранее командование правительственной армии САР заявило о трех выпущенных с Голанских высот ракетах, которые атаковали военные объекты в пригороде Дамаска.