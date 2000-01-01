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Все что нужно знать в законе о супермаркетах 09.01 19:33   MIGnews.com

Все что нужно знать в законе о супермаркетах

После долгих перипетий и драмы ночного голосования Кнессет одобрил “закон о супермаркетах (поправки к закону о регламентах местных советов и муниципалитетов относительно работы бизнесов в выходные дни).

Закон был инициирован после постановления БАГАЦа в октябре 2017 года, согласно которому муниципалитету Тель-Авива-Яффо разрешили открывать бизнесы в шабат. Речь идет о 164 киосках и мини-маркетах, работающих в выходные дни. Бывшая глава БАГАЦа Мириам Наор признала право местных властей определять баланс между необходимостью работы бизнесов в шабат и правом работников на выходной день.

Ультра-религиозные фракции настаивают на том, что закон просто сохраняет статус-кво, существовавший до упомянутого решения Наор.

Согласно закону о супермаркетах, решение об открытии бизнесов в шабат теперь будет выдаваться с согласия главы МВД. Закон не распространяется на рестораны, кафе, чайные, пивные, бары и пабы, а также на театральные кино- и концертные залы.

Другими словами, в случае открытия мини-маркетов, киосков, караванов и т.п. с согласия муниципальных властей глава МВД теперь имеет право отменить подобное решение. Следует отметить, что при подобном повороте министр внутренних дел будет вынужден вступить в открытую конфронтацию с местными властями. Глава МВД также не сможет выносить решений относительно магазинов на бензоколонках, как это было предусмотрено в первоначальном варианте закона.

Закон может интерпретироваться оп разному. Так, например, возникнут проблемы при попытках закрыть супермаркеты, в которых подаются кофе и напитки, поскольку их владельцы могут заявить, что они попадают под категорию кафе.

Также, исполнение закона может столкнуться с трудностями. Нарушителей закона должны штрафовать муниципальные инспекторы - но главы муниципалитетов уже заявили что у них нет ни персонала, ни средств для исполнения положений закона. Таким образом, владельцы бизнесов смогут просто игнорировать приказы МВД в случае, если в конкретном случае решение МВД не будет поддержано местными властями.
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