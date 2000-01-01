МИД Германии сделало выговор послу Ирана за шпионаж
Сегодня, 9 января МИД Германии вызвало посла Ирана этой страны, где ему был сделан выговор в связи с выявленными фактами шпионажа иранских структур на территории Германии против лиц, тесно связанных с Израилем.
Об этом во вторник сообщает Arutz sheva.
По данным расследования, гражданин Пакистана собирал для Революционной гвардии Ирана информацию о немецких евреях.
В немецком МИДе это назвали "недопустимым нарушением законодательства Германии", отмечает издание.
"Вы должны немедленно прекратить шпионить против Израиля или любой другой страны на территории Германии", - заявили в МИДе Германии в обращении к иранскому послу.
Отметим, что такая реакция властей ФРГ последовала после вынесения приговора гражданину Пакистана Мустафе Саиду-Накфи за незаконный сбор информации о бывшем председателе Общества дружбы между Германией и Израилем Рейнхольде Роббе по поручению Корпуса стражей исламской революции.