09.01 20:14 MIGnews.com

МИД Германии сделало выговор послу Ирана за шпионаж

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Сегодня, 9 января МИД Германии вызвало посла Ирана этой страны, где ему был сделан выговор в связи с выявленными фактами шпионажа иранских структур на территории Германии против лиц, тесно связанных с Израилем.Об этом во вторник сообщает Arutz sheva.По данным расследования, гражданин Пакистана собирал для Революционной гвардии Ирана информацию о немецких евреях.В немецком МИДе это назвали "недопустимым нарушением законодательства Германии", отмечает издание."Вы должны немедленно прекратить шпионить против Израиля или любой другой страны на территории Германии", - заявили в МИДе Германии в обращении к иранскому послу.Отметим, что такая реакция властей ФРГ последовала после вынесения приговора гражданину Пакистана Мустафе Саиду-Накфи за незаконный сбор информации о бывшем председателе Общества дружбы между Германией и Израилем Рейнхольде Роббе по поручению Корпуса стражей исламской революции.