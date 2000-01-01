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Кнессет принял `закон о супермаркетах` | Фото: israeltourism/Flickr09.01 07:58   MIGnews.com

Кнессет принял "закон о супермаркетах"

В результате всенощных мытарств Кнессета, парламентское большинство все-таки смогло принять в последнем чтении одиозный "законопроект о супермаркетах", сообщает "Аруц Шева".

Принятие проходило действительно "в муках" – хотя изначально председателю коалиции Давиду Амсалему удалось собрать минимально достаточное число голосов, депутаты "внезапно" приняли одну из множества оппозиционных поправок, предложенную Ициком Шмули.


Оппозиция избрала тактику филибастера, предложив сотни поправок к закону, по каждой из которых было необходимо отдельное голосование. Продлилось оно порядка 10 часов. И, как пишет пресса, министр строительства Йоав Галант и заместитель министра обороны Эли Бен Дахан ошиблись во время голосования и отдали свои голоса за поправку Шмули, которая делает исключения из закона для магазинов, торгующих кухонной утварью.

Спустя несколько минут неразберихи спикер Кнессета Йули Эдельштейн объявил о принятии поправки и что она будет включена в закон. Около 4 часов утра Давид Амсалем попросил вынести поправку на обсуждение в комиссию по внутренним делам Кнессета, которая в итоге ее отвергла, как и все остальные поправки оппозиционеров.

После этого был вынесен на голосование сам законопроект, который удалось принять при минимальной разнице в 1 голос: 58 членов израильского парламента проголосовали за, 57 – против (воздержавшихся не было, пятеро депутатов отсутствовали)
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