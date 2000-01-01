Корея: начались переговоры между Пхеньяном и Сеулом
Перед началом первого раунда переговоров между КНДР и Южной Кореей, глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон выразил надежду, что диалог между сторонами принесет существенные результаты и улучшит их отношения, сообщает ТАСС.
Сообщается, что первые за последние 3 года межкорейские переговоры походят в приграничном пункте Пханмунджом. Стороны обсудят шаги по улучшению отношений, а также участие КНДР в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Накануне глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для восстановления диалога с Южной Кореей.