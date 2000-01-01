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09.01 08:55   MIGnews.com

Корея: начались переговоры между Пхеньяном и Сеулом

Перед началом первого раунда переговоров между КНДР и Южной Кореей, глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон выразил надежду, что диалог между сторонами принесет существенные результаты и улучшит их отношения, сообщает ТАСС.

Сообщается, что первые за последние 3 года межкорейские переговоры походят в приграничном пункте Пханмунджом. Стороны обсудят шаги по улучшению отношений, а также участие КНДР в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Накануне глава Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился создать все необходимые условия для восстановления диалога с Южной Кореей.
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