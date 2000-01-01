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Яир Нетаниягу сожалеет: не стоило говорить эти глупости | Фото: Коби Гидеон, GPO09.01 08:22   MIGnews.com

Яир Нетаниягу сожалеет: не стоило говорить эти глупости

Старший сын израильского премьер-министра Яир Нетаниягу сожалеет и извиняется, что в беседе с друзьями пару лет назад делал неоднозначные заявления о подписании договора между правительством и Isramco о передаче прав на разведку газового месторождения Тамар и о своей бывшей девушке.

Как уже сообщалось, записанная втайне аудиозапись была обнародована 2-ым каналом ИТВ 8 января.

"Сегодня вечером я наблюдал позорный и сенсационный выпуск новостей, в которым были представлены противозаконные секретные записи состоявшегося два с половиной года назад разговора. В ночной беседе под воздействием алкоголя я делал нелепые высказывания о женщинах и других глупостях, которым лучше было оставаться несказанными", - сказал он.

"Эти слова не отражают того, кто я или ценности, на которых я вырос, как и то, во что я верю. Я сожалею об этом и извиняюсь, если кого-то оскорбил", - добавил старший сын премьера, назвав фразу о 40 млрд. долларов, которые его отец "организовал" отцу Ора Маймона, акционеру Isramco Коби Маймону, "плохой шуткой с целью его подначить, что очевидно любому разумному человеку".

Яир Нетаниягу утверждает, что никогда не обращал внимания на газовую политику Израиля и не имеет представления ни о каких деталях, касающихся этого вопроса.

Ранее представитель его семьи опубликовал реакцию его отца на скандал. Напомним, что Биньямин Нетаниягу считает, что данная аудиозапись "не заслуживает того, чтобы транслироваться в передаче в сплетнях, не говоря уже о выпуске новостей на центральном телевидении".
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