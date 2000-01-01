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Пхеньян отправит на Олимпиаду своих музыкантов и танцоров | Фото: Thinkstock09.01 22:18   MIGnews.com

Пхеньян отправит на Олимпиаду своих музыкантов и танцоров

КНДР отправит на зимние Олимпийские игры своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационная команда по тхэквондо. Об этом сообщил представитель министерства объединения Республики Корея.

Такая договорённость была достигнута в ходе переговоров на высшем уровне в пограничном пункте Пханмунджом. Однако остается неизвестно, поедут ли северокорейские спортсмены участвовать в Олимпиаде или нет.

Главной темой первого раунда межкорейских переговоров было урегулирование отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также возможное участие спортсменов из КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
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