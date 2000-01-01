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UNRWA продолжит финансировать палестинцев и без Трампа | Фото: ISM Palestine/Flickr09.01 15:54   MIGnews.com

UNRWA продолжит финансировать палестинцев и без Трампа

Даже в случае урезания американского финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ будет и дальше оказывать им содействие.

Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, конечной датой работы UNRWA можно считать исключительно урегулирование палестино-израильского конфликта.

По его словам, подведомственная структура "опирается преимущественно на добровольные взносы государств" и ведет деятельность на основе мандата Генеральной Ассамблеей ООН.

"БАПОР работает с социально отчужденными группами населения на Ближнем Востоке, и оказывает им критически необходимую образовательную, гуманитарную, медицинскую поддержку. БАПОР уполномочено продолжать это делать до тех пор, пока не будет достигнуто прочное, справедливое и мирное решение этого конфликта", - сказал он.

Дюжаррик обещал, что ООН продолжит призывать израильтян и палестинцев к совместному мирному урегулированию конфликта по формуле "двух государств".

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил пересмотреть помощь, оказываемую палестинцам через UNRWA, а спустя несколько дней СМИ сообщили о замораживании 125 млн., которые должны были быть переведены на счет организации 1 января.
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