UNRWA продолжит финансировать палестинцев и без Трампа
Даже в случае урезания американского финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ будет и дальше оказывать им содействие.
Как заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, конечной датой работы UNRWA можно считать исключительно урегулирование палестино-израильского конфликта.
По его словам, подведомственная структура "опирается преимущественно на добровольные взносы государств" и ведет деятельность на основе мандата Генеральной Ассамблеей ООН.
"БАПОР работает с социально отчужденными группами населения на Ближнем Востоке, и оказывает им критически необходимую образовательную, гуманитарную, медицинскую поддержку. БАПОР уполномочено продолжать это делать до тех пор, пока не будет достигнуто прочное, справедливое и мирное решение этого конфликта", - сказал он.
Дюжаррик обещал, что ООН продолжит призывать израильтян и палестинцев к совместному мирному урегулированию конфликта по формуле "двух государств".
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил пересмотреть помощь, оказываемую палестинцам через UNRWA, а спустя несколько дней СМИ сообщили о замораживании 125 млн., которые должны были быть переведены на счет организации 1 января.