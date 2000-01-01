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YouTube 09.07 10:35   MIGnews.com

Беннет: мы не должны освобождать террористов на тела солдат

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Бейт ха-Иегуди") прокомментировал появившуюся информацию на прошлой неделе о том, что Израиль и ХАМАС почти "договорились о заключении сделки по обмену пленными".

В воскресенье утром, 9 июля, лидер партии "Бейт ха-Иегуди" на своей странице в Facebook написал:

"Нельзя освобождать живых террористов в обмен на тела наших солдат. Мы должны усилить давление на ХАМАС и нанести такой удар, чтобы они поняли, что удерживать тела наших солдат бессмысленно".

Также обращаясь к фигурирующей в сообщениях СМИ "сделке Шалита", согласно которой выпущенные на свободу террористы вновь были арестованы и посажены на решетку после похищения и убийства трех израильтян в Гуш-Эцион.

"Мы должны помнить: освобожденные по "сделке Шалита" террористы вернулись и убили много евреев. К примеру, Ихия Синвар, лидер ХАМАСа, после своего освобождения по этой же сделке, приступил к планированию убийств евреев. При всей боли, мы должны твердо стоять на своем", - резюмировал министр образования.
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