09.07 11:42 MIGnews.com
Абу Мазен прибыл с визитом в Египет
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в субботу, 8 июля, прибыл с визитом в Египет. В Каире в воскресенье, 9 июля он встретится с президентом Египта Абдулом Фаттахом ас-Сиси.
Как ожидается, стороны обсудят ряд различных вопросов, в частности, региональные проблемы, а также ситуацию на палестинских территориях.
По сообщениям агентства Ma'an, Абу Мазен уже провел встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с с генеральным секретарем Лиги арабских государств А.Абуль-Гейтом.
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