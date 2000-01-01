09.07 12:07 MIGnews.com

Биби: деньги вместо UNESCO пойдут на еврейский музей Хеврона

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу явился на воскресное заседание правительства в кипе и открыл его чтением отрывков из Пятикнижия - главы Хаей Сара.Нетаниягу сказал: “Это,конечно, не не остановило комитет по наследию UNESCO от принятия еще одного бредового решения в прошлую пятницу. Они признали Гробницу Патриархов памятником палестинской истории. После этого я принял решение о том, что взносы Израиля в UNESCO будут сокращены на миллион долларов. Эти деньги пойдут на основание музея еврейского наследия в Кирьят-Арба и Хевроне. Эти деньги также будут использованы для других проектов в Хевроне”.