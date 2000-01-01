Видео: попытки Трампа вернуть солдату сорванную фуражку
Президент США Дональд Трамп пытался дважды вернуть солдату караула, но сильный ветер ее срывал. Инцидент произошел в субботу, 8 июля, на авиабазе "Эндрюс", куда глава Белого дома прибыл по возвращению из Европы.
На опубликованном видеоролике на Youtube мы видим, как американский лидер дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую срывало сильным потоком воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.
Республиканец прибыл на авиабазу после окончания саммита стран "Большой двадцатки" (G20). После чего, он должен быть совершить пересадку в вертолет, который доставил его и его супругу Меланию Трамп в Белый дом.