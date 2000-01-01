09.07 12:24 MIGnews.com

Видео: попытки Трампа вернуть солдату сорванную фуражку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп пытался дважды вернуть солдату караула, но сильный ветер ее срывал. Инцидент произошел в субботу, 8 июля, на авиабазе "Эндрюс", куда глава Белого дома прибыл по возвращению из Европы.На опубликованном видеоролике на Youtube мы видим, как американский лидер дважды поднимал и возвращал морскому пехотинцу фуражку, которую срывало сильным потоком воздуха от вращавшихся лопастей вертолета.Республиканец прибыл на авиабазу после окончания саммита стран "Большой двадцатки" (G20). После чего, он должен быть совершить пересадку в вертолет, который доставил его и его супругу Меланию Трамп в Белый дом.