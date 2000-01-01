09.07 12:46 MIGnews.com

Северная Корея: не играйте с огнем на пороховой бочке

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Власти Северной Кореи резко раскритиковали совместные учения США И Южной Кореи. Северокорейское правительство обвинило Вашингтон в том, что он подталкивает полуостров к "переломной точке" ядерной войны.В редакционной статье северокорейской газеты "Родонг" под названием "Не играйте с огнем на пороховой бочке" правительство США и Южной Кореи обвинили в усилении напряженности ситуации в связи с учениями.Пхеньян описал совместные учения США и Южной Кореи как "опасную военную уловку, которая пытается разжечь ядерную войну на полуострове".