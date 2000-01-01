Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Северная Корея: не играйте с огнем на пороховой бочке | Фото: Thinkstock09.07 12:46   MIGnews.com

Северная Корея: не играйте с огнем на пороховой бочке

Власти Северной Кореи резко раскритиковали совместные учения США И Южной Кореи. Северокорейское правительство обвинило Вашингтон в том, что он подталкивает полуостров к "переломной точке" ядерной войны.

В редакционной статье северокорейской газеты "Родонг" под названием "Не играйте с огнем на пороховой бочке" правительство США и Южной Кореи обвинили в усилении напряженности ситуации в связи с учениями.

Пхеньян описал совместные учения США и Южной Кореи как "опасную военную уловку, которая пытается разжечь ядерную войну на полуострове".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:41
Соглашение о перемирии вступило в силу на юго-западе Сирии
13:33
На защиту месторождений газа Израиля выделят 1,5 миллиарда
13:13
ХАМАС: никакого прогресса в сделке с Израилем
12:24
Видео: попытки Трампа вернуть солдату сорванную фуражку  
12:07
Биби: деньги вместо UNESCO пойдут на еврейский музей Хеврона
11:42
Абу Мазен прибыл с визитом в Египет
11:39
Умер Антон Носик
11:27
Солист Radiohead обматерил активистов BDS
11:21
Израиль: номерные знаки автомобилей будут восьмизначными
10:59
Калифорния в огне: лесные пожары охватили штат
10:35
Беннет: мы не должны освобождать террористов на тела солдат
09:46
Арабский посол проголосовал против Израиля и извинился
09:25
СМИ: лидер "Лев Тахор" утонул в Мексике
09:16
Иерусалим: трамвай столкнулся с мусоровозом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus