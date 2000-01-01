Северная Корея: не играйте с огнем на пороховой бочке
Власти Северной Кореи резко раскритиковали совместные учения США И Южной Кореи. Северокорейское правительство обвинило Вашингтон в том, что он подталкивает полуостров к "переломной точке" ядерной войны.
В редакционной статье северокорейской газеты "Родонг" под названием "Не играйте с огнем на пороховой бочке" правительство США и Южной Кореи обвинили в усилении напряженности ситуации в связи с учениями.
Пхеньян описал совместные учения США и Южной Кореи как "опасную военную уловку, которая пытается разжечь ядерную войну на полуострове".