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09.07 13:13   MIGnews.com

ХАМАС: никакого прогресса в сделке с Израилем

Один из лидеров группировки ХАМАС, правящей в Газе, опроверг слухи о том, что Израиль и руководство ХАМАСа "близки к заключению сделки по обмену пленными".

В интервью 10 каналу израильского ТВ один из руководителей палестинского движения заявил, что по сделке о заключенных пока нет никаких позитивных сдвигов.

"До этого момента сделка полностью заморожена", как отметил источник.

В свою очередь, Израиль также опроверг сообщения ливанской газеты Аль-Ахбар" о готовности освободить палестинских заключенных в обмен на предоставление информации о судьбе израильтян, удерживаемых в заложниках в Газе и возвращение тел двух солдат ЦАХАЛА, павших в бою.

Власти добавили, что стороны по-прежнему очень далеки от какой-либо договоренности.
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