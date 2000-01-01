09.07 13:13 MIGnews.com

ХАМАС: никакого прогресса в сделке с Израилем

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Один из лидеров группировки ХАМАС, правящей в Газе, опроверг слухи о том, что Израиль и руководство ХАМАСа "близки к заключению сделки по обмену пленными".В интервью 10 каналу израильского ТВ один из руководителей палестинского движения заявил, что по сделке о заключенных пока нет никаких позитивных сдвигов."До этого момента сделка полностью заморожена", как отметил источник.В свою очередь, Израиль также опроверг сообщения ливанской газеты Аль-Ахбар" о готовности освободить палестинских заключенных в обмен на предоставление информации о судьбе израильтян, удерживаемых в заложниках в Газе и возвращение тел двух солдат ЦАХАЛА, павших в бою.Власти добавили, что стороны по-прежнему очень далеки от какой-либо договоренности.