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Соглашение о перемирии вступило в силу на юго-западе Сирии | Фото: Thinkstock09.07 13:41   MIGnews.com

Соглашение о перемирии вступило в силу на юго-западе Сирии

Перемирие на юго-западе Сирии вступило в силу в воскресенье, 9 июля. Данное соглашение на саммите G20 поддержали президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин.

По словам советника Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера, "это перемирие - важный шаг к прекращению гражданской войны в стране".

В достижении договоренности о перемирии между сирийским правительством и бойцами оппозиции приняли участие представители США, России и Иордании.

Согласно тексту соглашения, должны прекратиться военные действия в особенно сложном с точки зрения безопасности районе Сирии, граничащем с Израилем и Иорданией.

В свою очередь Кремль заявил, что военные армии РФ будут следить за соблюдением договоренности о прекращении огня.
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