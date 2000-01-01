09.07 13:33 MIGnews.com

На защиту месторождений газа Израиля выделят 1,5 миллиарда

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Министерство обороны Израиля сообщило о намерении купить новых систем вооружений для защиты офшорных газовых месторождений Израиля на сумму 1,5 миллиарда шекелей.Системы будут установлены на военные корабли, который будут куплены у Германии.Сделки по покупке будут завершены в 2017 году. Они являются частью проекта по охране “экономических вод” Израиля. Будут закуплены различные системы перехвата, электронного оружия,центры управления и контроля, программное обеспечение, системы навигации и коммуникаций.Речь идет примерно о половине бюджета, выделенного правительством на эти цели. Большая часть закупок будет произведена у израильских оборонных концернов. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сказал: “Чрезвычайно важно продолжить инвестиции в наш прекрасный оборонно- промышленный комплекс.Это поддерживает десятки тысяч семей - прямо и косвенно по всей стране, приносит миллиарды долларов доходов в государственную экономику и создает существенную часть израильской мощи”.