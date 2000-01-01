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Катар озвучил свою позицию по терроризму | Фото: Thinkstock09.07 14:15   MIGnews.com

Катар озвучил свою позицию по терроризму

Власти Катара опровергли "необоснованные" обвинения в том, что Доха вмешивается в дела других государств и спонсирует терроризм. Ранее Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в срыве посреднических усилий по урегулированию кризиса в отношениях этих стран после того как Катар отверг все выдвинутые арабскими странами требования.

Катар отверг обвинения со стороны четырех арабских стран в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе.

"Позиция эмирата Катара по вопросу терроризма последовательно и хорошо известна тем, что правительство отвергает и осуждает любые формы терроризма", - цитирует агентство QNA слова источника в МИД Катара.

Данный ответ стал первым публичным ответом Катара на обвинения четырех арабских стран, объявивших эмирату бойкот.
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