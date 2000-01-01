09.07 14:51 MIGnews.com

Крупнейшая сделка: Поляки купят у Rafael ракеты-перехватчики

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В рамках предполагаемой сделки между Польшей и США по покупке комплексов ПРО Patriot у израильского концерна будут куплены ракеты-перехватчики “Праща Давида”.Поляки купят восемь батарей Patriot у концерна Raytheon на сумму 7,6 миллиардов долларов. Комплексы будут поставлены в Польшу до конца текущего года.Поляки, в ходе переговоров о покупке, потребовали, чтобы им поставили ракеты-перехватчики израильского производства. Ракеты поставляются на экспорт под названием SkyCeptor, обладают лучшими характеристиками, чем американский аналог и в 10 раз дешевле - SkyCeptor стоит 450 тысяч долларов, в то время как перехватчик самого Patriot - 4,5 миллиона долларов.Поляки также купят незначительное количество ракет-перехватчиков Patriot - с тем, чтобы сразу поставить полученные батареи на боевое дежурство. Основная масса ракет, однако, будет израильского производства. Предполагается, что Rafael заработает на контракте миллиард долларов - речь идет об одной из крупнейших сделок во всей истории компании. Сама система Праща Давида, частью которой являются ракеты-перехватчики, не участвовала в тендере польской армии , поскольку этого не разрешили американцы.В дополнение к этому, польское министерство обороны ведет переговоры с израильским концерном IAI о покупке двух разведывательных спутников Офек.