Любопытное СМС арабского посла в ЮНЕСКО Израилю

Послу Израиля в ЮНЕСКО Кармелю Шама ха-Коэну удалось договориться со своим коллегой в комитете Всемирного наследия, чтобы тот проголосовал против позавчерашней резолюции, признавшей Старый город Хеврона (включая Пещеру Праотцов) "палестинским объектом Всемирного наследия под угрозой".
"Едиот Ахронот" пишет о весьма любопытном факте – второй посол представлял в комитете одну из арабских стран, с которыми у Израиля нет дипломатических связей.
Якобы арабский посол согласился проголосовать против на условиях полной анонимности. И, как уже писалось, по запросу Польши, Хорватии и Ямайки таковым голосование и объявили. Однако председатель Яцек Пурчла допустил нарушение протокола – послы голосовали не за занавесом, а лишь посредством запечатанных конвертов. Поэтому собеседник израильтянина отступил от своего обещания.
"Это была сложно назвать секретным голосованием. Мне не оствили выбора", - написал он в СМС ха-Коэну.
"Я знаю, друг мой. На твоем месте я поступил бы так же", - ответил израильский дипломат.
Напомним, что скандальная резолюция была принята на 41-ой сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 12 голосами против 3 и при 6 воздержавшихся. В целом в заседании комитета участвовали 5 стран, с которыми у Израиля нет дипломатических отношений: Индонезия, Куба, Ливан, Кувейт и Тунис.