09.07 19:59 MIGnews.com

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке летит в Израиль

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На этой неделе специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт вернется в Израиль, продолжив длительную серию своих запланированных визитов в регион в рамках поиска решения арабо-израильского конфликта.Детали визита Гринблатта не разглашаются, включая и то, с кем из руководства государства он будет встречаться."В то время как основной целью его поездки является встреча с нынешним послом (послом США в Израиле Дэвидом Фридманом – ред.), вероятно, Гринблатт также будет проведет встречи как с израильтянами, так и с палестинцами", - сообщили изданию Jerusalem Post в Белом доме, пообещав держать в курсе событий."Поездка является внутренним визитом на фоне продолжающихся переговоров о потенциально возможных шагах", - подчеркнули в администрации Дональда Трампа.Кроме того, уделяя столь много внимания вопросу мира между израильтянами и палестинцами, президент подчеркивает то, что достижение длительного мира между двумя народами является для него приоритетом высочайшего уровня.Для Джейсона Гринблатта это станет уже шестым визитом в Израиль с момента его назначения на должность в январе. Как пишет израильская пресса, визит спецпосланника начнется в понедельник. В Израиле он задержится до среды, когда предположительно и встретится с Биньямином Нетаниягу. Дата его встречи с Махмудом Аббасом, даже предположительная, пока неизвестна.