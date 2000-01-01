09.07 20:48 MIGnews.com

Аббас оставил без зарплат почти 40 депутатов ХАМАСа

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Палестинская администрация сократила выплаты 37 депутатам ХАМАСа в "парламенте" сектора Газа, сообщил арабской газете "Аль-Рисайя" высокопоставленный член ХАМАСа Ахмад Бахр."Министерство финансов в Рамалле предупредило 37 членов блока "Перемены и реформы" об урезании их зарплат и подтвердило то, что в этом месяце они останутся без денег", - заявил он 9 июля.Отмечается, что в "минфине" ПА на многочисленные звонки из сектора Газа не ответили. Член "парламента" ПА от ХАМАСа Найиф Раджуб подтвердил газете данную информацию.Стоит отметить, что палестинские депутаты получали зарплаты, даже несмотря на то, что Законодательный совет ("парламент" сектора Газа) не функционирует с 2007 года.Бахр назвал решение урезать оклады членам ХАМАСа "объявлением войны законодательному совету и его демократически избранным представителям".Ранее председатель ПА Махмуд Аббас неоднократно грозил ХАМАСу финансовыми санкциями, если организация не "прекратит работу против институций Палестинского государства в Рамалле". В частности он уже урезал зарплаты служащим ПА в секторе Газа, а также сократил поставки в анклав электроэнергии и бюджет медицину.