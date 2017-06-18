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09.07 07:28   MIGnews.com

Израиль - против надзора России в зонах безопасности в Сирии

Израиль выступил против идеи контроля российской армии над зонами безопасности, созданными вдоль сирийских границ. В рамках переговоров о прекращении конфликта в Сирии была достигнута договоренность о создании таких зон у границ с Турцией, Иорданией и Израилем. Израиль отверг роль, которую сыграли Турция и Ирана в решениях о том, где должны располагаться подобные зоны.

Газета Гаарец сообщает, что две недели назад Израиль посетил американский посланник, который обсудил с высшим военно-политическим истеблишментом вопрос о том, каковы будут границы такой зоны на Голанах.

Газета также сообщает о том, что идея создания зон безопасности возникла после того, как к власти в США пришел президент США Дональд Трамп. Кремль и Белый Дом поддерживают идею, в качестве одной из возможностей окончания сирийского конфликта.

Гаарец пишет, что Израиль выдвинул ряд требований, в том числе, о том, чтобы переговоры о зоне размежевания между Израилем и Сирией были вынесены за рамки переговорного процесса в Астане, в которых активную роль играют Иран и Турция. Он потребовал, чтобы два этих государства не имели никакого отношения к установлению зон безопасности в южной Сирии.

Газета утверждает, что американцы приняли требования Израиля, и провели сепаратные переговоры с Иорданией и Россией.

Израиль потребовал, чтобы зоны безопасности были использованы для уничтожения иранского влияния, “Хизбаллы” и шиитских милиций у границ Израиля и Иордании.

Израиль настаивает на том, что он ни в каком виде не будет втянут в сирийскую войну, и не будет играть активной роли в зонах безопасности - не будет заниматься мониторингом или поддержанием безопасности в них.

Несмотря на официальные заявления, Израиль активно работает над тем, чтобы создать буферную зону на сирийской границе, находящуюся под контролем дружественных милиций. Подробно это описано в материале "Плацдарм на Голанах: незаметная кампания Израиля".

Офицер израильской армии сообщил Гаарец, что Россия предложила, чтобы ее армия контролировала зону безопасности на юге Сирии. Но Тель-Авив дал ясно понять американцам, что он выступает против этой идеи и предпочитает гарантии и мониторинг США.
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