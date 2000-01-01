09.08 11:19 MIGnews.com

Ходорковский пообещал РФ "тяжелые времена" при Навальном

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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский посоветовал россиянам "делать склады на тяжелые времена" в случае прихода к власти оппозиционера Алексея Навального. Об этом бизнесмен заявил в интервью журналисту Юрию Дудю на Youtube-канале "вДудь"."У меня бы это вызвало бы, с одной стороны, радость, потому что я считаю, что любая сменяемость власти - это хорошо", - сказал Ходорковский на вопрос Дудя о том, как бы он отнесся к гипотетической победе Навального на президентских выборах в 2018-м году. "С другой стороны, я точно бы сказал: "Ребята, делайте склады на тяжелые времена".По мнению Ходорковского, в этом случае течение пяти-шести лет Россия вернется к системе монопольной власти, которая существует в стране сейчас. "Монопольная власть - это когда в стране существует один центр легитимности, один центр, который полномочен принимать решения, все остальные зависят от него", - пояснил бизнесмен."Путь, который проделывает вождь в нашей стране, - он всегда более-менее один". "Поэтому я считаю, мы должны ставить вопрос не "кто", а "что" вместо Путина", - заявил он.По мнению Ходорковского, смена власти в России произойдет в течение восьми лет и будет связана с переходом к президентско-парламентской или парламентской республике.