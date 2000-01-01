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Эйтан Кабель критикует требующих отставки Нетаниягу 09.08 10:45   MIGnews.com

Эйтан Кабель критикует требующих отставки Нетаниягу

Один из лидеров Аводы, депутат Кнессета Эйтан Кабель подверг критике своих коллег, требующих отставки Биньямина Нетаниягу.

В интервью Аруц Шева Кабель заявил: “Я не из тех, кто занимается количеством расследований и допросов, я не из тех, кто цитирует слова Нетаниягу об Ольмерте. Я из тех, кто чувствует себя некомфортно в связи с обсасыванием всех этих юридических премудростей и закорючек. Нелегко видеть премьер-министра страны в таком положении. Это тяжелое чувство, мы - все граждане государства, и левые, и правые. Я считаю, что надо ждать предъявления обвинений. Все разговоры об отстранении премьера до этого момента - некорректны, не должны происходить и неприемлемы для меня”.

Кабель убежден в том, что истерика вокруг “коррупции Нетаниягу” в прессе и среди левых оказывает прямо противоположный эффект на израильскую публику: “Они этим самым подталкивают правых к тому, что те смыкают ряды. Эти люди могли бы, в определенных обстоятельствах голосовать за центр или даже за левых, но их выталкивают к Нетаниягу и они объединяются против нас. Заявления некоторых моих коллег стали причиной того, что значительная часть общества объединяется вокруг Нетаниягу - и мы этих людей теряем”.
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