09.08 11:42 MIGnews.com

Северная Корея готова нанести превентивный удар по Гуаму

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Северная Корея заявляет, что в любую минуту готова нанести ракетный удар по военным объектам США на острове Гуам.Таким образом КНДР ответила президенту Дональду Трампу, пообещавшему обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.Представитель армии КНДР заявил,что "план нападений будет реализован, как только лидер Ким Чен Ын примет решение".Он добавил, что КНДР разрабатывает план нанесения ракетного удара по крупным военным базам США, включая авиабазу Андерсен на тихоокеанском острове Гуам.Другой представитель армии КНДР заявил, что Северная Корея может провести превентивную операцию, если Соединенные Штаты проявят признаки провокации.Губернатор Гуам Эди Кальво заявил, что "нашей территории ничего не грозит и мы подготовлены к любым непредвиденным обстоятельствам”.Ранее во вторник газета Washington Post сообщила, что Северная Корея успешно разработала миниатюрные ядерные боеголовки, которые можно размещать на ракетах.Аналитик по вопросам Северной Кореи, анонимно сообщил ТВ каналу Sky News, что Пхеньян «намного больше, чем на полпути» к достижению своих целей производству ядерного оружия, способного взрываться над материковой частью США".Он добавил: «Справедливости ради стоит сказать, что это всего лишь вопрос времени, с точки зрения возможности ударить по США ядерной ракетой».После того, как ООН наложила жесткие санкции на Северную Корею, Пхеньян заявил, что санкции были вызваны «отвратительным заговором США, направленным на то, чтобы изолировать и задушить» государство.