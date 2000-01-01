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Депутат Абдулла Абу Мааруф уходит из Кнессета 09.08 14:20   MIGnews.com

Депутат Абдулла Абу Мааруф уходит из Кнессета

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Абдулла Абу Мааруф сегодня, 9 августа, уходит с поста депутата Кнессета.

Мааруф, друз и член партии Хадаш, уступает свое место Саиду аль-Харуми из партии Раам, на основании ротационного соглашения, регулирующего распределение депутатских обязанностей внутри Объединенного Списка.

Харуми - учитель и работник системы образования из Сегев Шалом. Он является вице-председателем Объединенного Арабского Списка и главой Комитета Мониторинга Арабов Негева.

Коллеги отмечают, что Абу Мааруф был наиболее часто отсутствовавшим на заседаниях Кнессета депутатом.
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