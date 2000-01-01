Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни` 09.08 17:40   MIGnews.com

"Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни"

Одиозный израильский политик Орен Хазан отличился новой выходкой – атаковав государственное обвинение в отношении продолжающихся расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, он заявил, что государственная прокуратура "полна дерьма".

Выступая на собрании в Раанане, "ликудник" Хазан обвинил прокуратуру в стремлении свергнуть главу правительства.

"В прокуратуре есть те, кто годами сидит на одних и тех же местах. Они только и ждут момента, чтобы заменить тех, кто хоть как-то от них отличается, чьи слова хоть как-то отличаются от их собственных. Если масс-медиа что и должны сделать, то это вычистить генеральную прокуратуру – эти переполненные дерьмом Авгиевы конюшни", - цитирует Хазана радио Коль Исраэль.

Он добавил, что "всем нам совершенно ясно" то, что в преследовании Нетаниягу замешана генеральная прокуратура.

Точку зрения политика поддержал и его однопартиец Мики Зоар, по словам которого следователи запугали юридического советника правительства Авихая Мандельблита и полицию.

"Они всем скопом навалились на юрсоветника прокурора и полицию. Теперь они боятся не выдвигать обвинительное заключение. Теперь они должны это сделать. Вы понимаете, что нас попросту топят?" – спросил он у собравшихся.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:58
Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна
16:57
В Европу за 89 шек.: 4 новых направления Wizz Air из Эйлата
16:45
Поляки нашли следы взрыва на крыле самолета Качиньского
16:35
Солдата наградят за нейтралиацию террориста в Халамиш
15:58
Бразилия экстрадирует в Израиль еврея, убившего палестинца
15:36
Apple запатентовала новый iPhone
15:07
Сняты препятствия на поставки израильского газа в Египет
14:36
Видео: расстрел у муниципалитета Ган-Явне  
14:20
Депутат Абдулла Абу Мааруф уходит из Кнессета
13:42
Геологи отметили ускорение таяния арктического шельфа
13:41
В онкодиспансере пациент зарезал врача и покончил с собой
13:21
Бейт-Шемеш станет городом с населением в четверть миллиона
12:47
Солдат Дувдеван стал жертвой "огня по своим"
12:21
Как не стоять в очереди в аэропорту Бен-Гурион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus