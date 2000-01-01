09.08 17:40 MIGnews.com

"Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни"

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Одиозный израильский политик Орен Хазан отличился новой выходкой – атаковав государственное обвинение в отношении продолжающихся расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, он заявил, что государственная прокуратура "полна дерьма".Выступая на собрании в Раанане, "ликудник" Хазан обвинил прокуратуру в стремлении свергнуть главу правительства."В прокуратуре есть те, кто годами сидит на одних и тех же местах. Они только и ждут момента, чтобы заменить тех, кто хоть как-то от них отличается, чьи слова хоть как-то отличаются от их собственных. Если масс-медиа что и должны сделать, то это вычистить генеральную прокуратуру – эти переполненные дерьмом Авгиевы конюшни", - цитирует Хазана радио Коль Исраэль.Он добавил, что "всем нам совершенно ясно" то, что в преследовании Нетаниягу замешана генеральная прокуратура.Точку зрения политика поддержал и его однопартиец Мики Зоар, по словам которого следователи запугали юридического советника правительства Авихая Мандельблита и полицию."Они всем скопом навалились на юрсоветника прокурора и полицию. Теперь они боятся не выдвигать обвинительное заключение. Теперь они должны это сделать. Вы понимаете, что нас попросту топят?" – спросил он у собравшихся.