09.08 20:28 MIGnews.com

Тысячи собрались в Тель-Авиве, чтобы поддержать Нетаниягу

"ראש ממשלת ישראל חי וקיים" - החלה עצרת התמיכה בראש הממשלה נתניהו בגני התערוכה בת"א pic.twitter.com/qfejp8DLc8 — כאן ועכשיו (@kann_news) 9 августа 2017 г.

למתעניינים בסדר יומי למחר: בבוקר אארח את רה"מ בנימין נתניהו בפתיחת הכביש החדש לבית שמש. אחה"צ קבינט בראשותו ומשם נלך יחד לגני התערוכה. pic.twitter.com/h7KjxHIKM2 — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) 8 августа 2017 г.

Nice welcoming sign at the Likud pro-Netanyahu rally pic.twitter.com/V0TzEYWBZp — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) 9 августа 2017 г.

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Порядка двух тысяч израильтян собрались на Тель-Авивском выставочном комплексе "Ганей Тааруха", чтобы выразить поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу, на которого сейчас оказывается самое сильное давление за все время его нахождения у руля правительства.Ожидается, что организованную председателем коалиции, "ликудником" Давидом Битаном демонстрацию посетят все депутаты Кнессета от "Ликуд", включая министров транспорта Исраэля Каца и министра культуры Мири Регев, которые активно зазывали сторонников действующего правительства прийти на митинг и поддержать премьера.Ожидается, что с трибуны выступят сам Нетаниягу, а также Битан и певец Давид Дор.Автобусы свозят участников мероприятия из Хайфы, Нетании, Беэр-Шевы и Ашдода. На транспарантах виднеются лозунги "Мы боремся за демократию, мы любим Нетаниягу", "Народ выбирает - левые не допускают" и "Это не фейковые новости. Это гребаные новости".В то же время небольшая группа людей собралась за пределами выставочного комплекса. Эти люди выступают за отставку премьер-министра."Цель митинга – показать поддержку Нетаниягу и не критиковать кого-либо конкретного. Нам надо осознать наличие серьезных проблем с государственным обвинением", - заявил порталу The Times of Israel депутат Орен Хазан.