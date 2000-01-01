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Тысячи собрались в Тель-Авиве, чтобы поддержать Нетаниягу 09.08 20:28   MIGnews.com

Тысячи собрались в Тель-Авиве, чтобы поддержать Нетаниягу

Порядка двух тысяч израильтян собрались на Тель-Авивском выставочном комплексе "Ганей Тааруха", чтобы выразить поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу, на которого сейчас оказывается самое сильное давление за все время его нахождения у руля правительства.




Ожидается, что организованную председателем коалиции, "ликудником" Давидом Битаном демонстрацию посетят все депутаты Кнессета от "Ликуд", включая министров транспорта Исраэля Каца и министра культуры Мири Регев, которые активно зазывали сторонников действующего правительства прийти на митинг и поддержать премьера.




Ожидается, что с трибуны выступят сам Нетаниягу, а также Битан и певец Давид Дор.

Автобусы свозят участников мероприятия из Хайфы, Нетании, Беэр-Шевы и Ашдода. На транспарантах виднеются лозунги "Мы боремся за демократию, мы любим Нетаниягу", "Народ выбирает - левые не допускают" и "Это не фейковые новости. Это гребаные новости".


В то же время небольшая группа людей собралась за пределами выставочного комплекса. Эти люди выступают за отставку премьер-министра.

"Цель митинга – показать поддержку Нетаниягу и не критиковать кого-либо конкретного. Нам надо осознать наличие серьезных проблем с государственным обвинением", - заявил порталу The Times of Israel депутат Орен Хазан.
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