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Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем 09.08 20:59   MIGnews.com

Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем

Датские журналисты призвали Израиль не закрывать иерусалимский офис катарского спутникового телеканала Al Jazeera.

Союз журналистов Дании обратился к послу Израиля в скандинавской республике Баруху Бинаху с просьбой сделать все, что в его силах, чтобы открыть линии связи между "Аль-Джазирой" и Израилем".

Как заявил в среду Бинаху глава профсоюза Ларс Верж, что "не в интересах ваших собратьев-израильтян уменьшить свободу прессы".

Напомним, что на этой неделе министр связи Аюб Кара направил запрос об аннулировании разрешений на работу в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera и закрытии его офиса в Иерусалиме.

Напомним, что в июне "Аль-Джазиру" закрыли Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, а несколько лет назад – и Египет.
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