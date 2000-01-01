09.08 20:59 MIGnews.com

Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем

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Датские журналисты призвали Израиль не закрывать иерусалимский офис катарского спутникового телеканала Al Jazeera.Союз журналистов Дании обратился к послу Израиля в скандинавской республике Баруху Бинаху с просьбой сделать все, что в его силах, чтобы открыть линии связи между "Аль-Джазирой" и Израилем".Как заявил в среду Бинаху глава профсоюза Ларс Верж, что "не в интересах ваших собратьев-израильтян уменьшить свободу прессы".Напомним, что на этой неделе министр связи Аюб Кара направил запрос об аннулировании разрешений на работу в стране журналистов катарского телеканала Al Jazeera и закрытии его офиса в Иерусалиме.Напомним, что в июне "Аль-Джазиру" закрыли Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, а несколько лет назад – и Египет.