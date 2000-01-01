09.08 21:48 MIGnews.com

"Левым все равно на расследование. Им важны только голоса"

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Председатель коалиции Давид Битан раскритиковал тех, кто оказывает давление на следователей, которые ведут дела в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Главными раздувателями скандала он считает левых и лояльных им масс-медиа."Расследование – это то, с чем работает полиция, но в сложившейся ситуация левые вместе с некоторыми представителями СМИ усиливают подозрения. Таким образом, идет борьба за общественное мнение, чтобы перетянуть голоса у правого к левым, чтобы развалить правительство", - сказал Битан телеканалу ILTV.Он напомнил о том, что социологические опросы, который и проводятся для того, чтобы определить предпочтения общества, показывают то, что израильтяне любят Биньямина Нетаниягу."Мы не можем свалить премьер-министра за несколько сигар. Люди это понимают, и поэтому основная поддержка с нами", - отметил председатель парламентского большинства.Битан подчеркивает то, что попытка повлиять на расследование продолжается."Давление, оказываемое левыми на правоохранительные органы, совершенно очевидно. И я не согласен с тем, что оно никак на это не повлияет. Это не обычные невосприимчивые к давлению люди, а госчиновники. Я жду от них, что они будут выполнять должным образом свою работу, без давления, чтобы докопаться до истины. Мы также наблюдаем избирательность права – для Нетаниягу – одни законы, а для других – другие", - добавил политик.Битан уверен в том, что "левым все равно на результаты расследования. Им важно воспользоваться результатами расследования для перетягивания голосов". На этом фоне он призвал всех членов "Ликуда" принять участие в "этой войне".