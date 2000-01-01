Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Левым все равно на расследование. Им важны только голоса` 09.08 21:48   MIGnews.com

"Левым все равно на расследование. Им важны только голоса"

Председатель коалиции Давид Битан раскритиковал тех, кто оказывает давление на следователей, которые ведут дела в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Главными раздувателями скандала он считает левых и лояльных им масс-медиа.

"Расследование – это то, с чем работает полиция, но в сложившейся ситуация левые вместе с некоторыми представителями СМИ усиливают подозрения. Таким образом, идет борьба за общественное мнение, чтобы перетянуть голоса у правого к левым, чтобы развалить правительство", - сказал Битан телеканалу ILTV.

Он напомнил о том, что социологические опросы, который и проводятся для того, чтобы определить предпочтения общества, показывают то, что израильтяне любят Биньямина Нетаниягу.

"Мы не можем свалить премьер-министра за несколько сигар. Люди это понимают, и поэтому основная поддержка с нами", - отметил председатель парламентского большинства.

Битан подчеркивает то, что попытка повлиять на расследование продолжается.

"Давление, оказываемое левыми на правоохранительные органы, совершенно очевидно. И я не согласен с тем, что оно никак на это не повлияет. Это не обычные невосприимчивые к давлению люди, а госчиновники. Я жду от них, что они будут выполнять должным образом свою работу, без давления, чтобы докопаться до истины. Мы также наблюдаем избирательность права – для Нетаниягу – одни законы, а для других – другие", - добавил политик.

Битан уверен в том, что "левым все равно на результаты расследования. Им важно воспользоваться результатами расследования для перетягивания голосов". На этом фоне он призвал всех членов "Ликуда" принять участие в "этой войне".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:16
Открыт участок шоссе Бейт-Шемеш-Шаар Ха-Гай
20:59
Датчане вступились за Аль-Джазиру перед Израилем
19:50
Предотвращен теракт у Пещеры Патриархов
18:39
8 из 10 израильтян смело ходят ночью по улицам
17:58
Иран: арестованы 64 полуголых участника вечеринки у бассейна
17:40
"Прокуратура - это переполненные дерьмом Авгиевы конюшни"
16:57
В Европу за 89 шек.: 4 новых направления Wizz Air из Эйлата
16:45
Поляки нашли следы взрыва на крыле самолета Качиньского
16:35
Солдата наградят за нейтрализацию террориста в Халамиш
15:58
Бразилия экстрадирует в Израиль еврея, убившего палестинца
15:36
Apple запатентовала новый iPhone
15:07
Сняты препятствия на поставки израильского газа в Египет
14:36
Видео: расстрел у муниципалитета Ган-Явне  
14:20
Депутат Абдулла Абу Мааруф уходит из Кнессета
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus