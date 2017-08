09.08 07:43 MIGnews.com

Ари Харо получил от друзей Нетаниягу 100 тысяч долларов

Израильская газета Гаарец сообщает, что бывший глава канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу получил в 2010 году 105 тысяч долларов от организации Рона Лаудера в качестве “оплаты консультационных услуг”.По информации газеты, это - необычайно высокая сумма для этой организации. Все расходы организации за 2010 год составили 682 тысячи долларов.Лаудер, еврейский американский миллиардер, в тот период был близким другом Нетаниягу и "участвовал в политических делах".Харо покинул должность главы канцелярии Нетаниягу в марте 2010 года, и вскоре после этого получил “комиссионные” от Лаудера.Комиссионные выплатила Харо организация One Jerusalem, основанная в 2000 году В Израиле ее представителем является Натан Щаранский. Организация была известна тем, что боролась с планами Эхуда Барака, а также выступила против конференции в Аннаполисе в 2007 году.Харо, проработав около года в офисе Нетаниягу, в марте 2010 ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем. 6 апреля он открыл консалтинговую фирму, заключившую договор с организацией Лаудера.Харо работал с Лаудером по многим проектам. Среди прочего он несколько раз ездил с Лаудером в Сирию, где пытался договориться с сирийским режимом о заключении мирного договора.В 2012 One Jerusalem была переименована в Americans for Jerusalem. Среди прочего, она финансирует несколько правых организаций в Израиле, наиболее известной из которых является Им Тирцу. В 2015 Им Тирцу получили от нее 4,7 миллиона шекелей.