Сенатор Боб Коркер назвал Трампа возможной причиной войны

Глава сената, республиканец и глава комитета по международным делам Боб Коркер обвинил президента США Дональда Трампа в "безрассудных угрозах" другим странам. По его мнению, это может стать причиной третьей мировой войны. Об этом он заявил в интервью The New York Times.Сенатор заявил, что Трамп относиться к политическим реалиям как к "реалити-шоу" и не отдает себе отчета в своих действиях."Он (Трамп) беспокоит меня. Он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации", — заявил Коркер.Также он заметил, что глава Белого дома неоднократно срывал дипломатические переговоры с другими странами, своим записями в Twitter."Я знаю, что в нескольких случаях, связанных с переговорами, он навредил нам тем, как он описывает вещи в Twitter", — пояснил Коркер. При этом он подчеркнул, что зачастую твиты Трампа "не соответствуют действительности".По словам The New York Times, эти высказывания стали частью политического раздора между политиками.Ранее Дональд Трамп прокомментировал заявление Боба Корнера о том, что он не будет переизбираться на третий шестилетний срок на промежуточных выборах в 2018 году. В своей публикации он написал, что республиканцу для этого не хватает мужества. Кроме того, президент заявил, что отказал Коркеру в должности госсекретаря, и обвинил его в том, что он причастен к ядерной сделке с Ираном. На что, в свою очередь, Коркер ответил собственным твитом: "Позор, что Белый дом стал взрослым детским домом. Сегодня утром кто-то явно пропустил свою смену".Вашингтон и Северная Корея, последним временем, периодически обменивается резкой критикой и заявлениями в адрес друг друга. Трамп неоднократно заявлял о намерении решить Корейский вопрос с применением силы. Ранее президент США с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал принять самые жесткие в истории контрмеры.