09.10 11:15 MIGnews.com

Нетаниягу продолжает строить в Иудее и Самарии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил проекты строительства 3800 единиц жилья в населённых пунктах, которые находятся за пределами "зелёной линии".Заседание по данному вопросу состоится во вторник, 17 октября.Стоит отметить, что среди поселений, где планируются застройки впервые за 20 лет оказался Хеврон. Там собираются утвердить строительство 30 единиц жилья для евреев.На сегодняшний день комментариев по поводу такого решения ни от представителей министерства обороны, ни в канцелярии премьер-министра предоставлено не было.В то же время, глава фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон выразил опасения в связи с такими планами.Политик считает, что решение правительства строить в основном в поселениях на территории Иудеи и Самарии может помешать Израию сохранить крупные поселенческие блоки.