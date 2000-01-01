Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Нетаниягу продолжает строить в Иудее и Самарии 09.10 11:15   MIGnews.com

Нетаниягу продолжает строить в Иудее и Самарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил проекты строительства 3800 единиц жилья в населённых пунктах, которые находятся за пределами "зелёной линии".

Заседание по данному вопросу состоится во вторник, 17 октября.

Стоит отметить, что среди поселений, где планируются застройки впервые за 20 лет оказался Хеврон. Там собираются утвердить строительство 30 единиц жилья для евреев.

На сегодняшний день комментариев по поводу такого решения ни от представителей министерства обороны, ни в канцелярии премьер-министра предоставлено не было.

В то же время, глава фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон выразил опасения в связи с такими планами.

Политик считает, что решение правительства строить в основном в поселениях на территории Иудеи и Самарии может помешать Израию сохранить крупные поселенческие блоки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:18
Израиль: камнеметателям поблажек не будет
11:44
Джастин Бибер - бездомный
11:19
Медведев: пора объединиться ради победы над терроризмом
10:51
Сенатор Боб Коркер назвал Трампа возможной причиной войны
10:30
Нефтяная дипломатия
09:38
Ким Чен Ын продвигает родственников по политической лестнице
09:23
Непал: погибла 26-летняя туристка из Иерусалима
09:11
Каталония применит закон о независимости от Испании
08:36
Адвокат Салаха: Нетаниягу подговаривает судью
07:42
Попытка атаки Израиля из сектора Газа
06:34
Светлова и Ливни просят спасти дом Жаботинского в Одессе
03:52
Названа вероятная причина начала Третьей мировой
00:41
Причина несчастных браков - в генах
23:29
Женщина-инвалид обвинила звезду рэпа в изнасиловании
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus