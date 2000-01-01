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Медведев: пора объединиться ради победы над терроризмом 09.10 11:19   MIGnews.com

Медведев: пора объединиться ради победы над терроризмом

Всем государствам пора объединиться ради победы над терроризмом. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью алжирскому информационному агентству APS.

"Всем государствам пора отложить в сторону амбиции и разногласия и объединиться ради разгрома ИГ (запрещена в РФ) и прочих экстремистских группировок, которые, без преувеличения, бросили вызов человеческой цивилизации", - сказал глава российского кабмина.

По словам Медведева, распостранение терроризма – глобальный вызов и "противостоять ему можно только вместе", скоординировано и опираясь на международное право.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Сирия на более чем 91% освобождена от оккупации террористов "Исламского государства".
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