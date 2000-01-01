09.10 13:09 MIGnews.com

Исраэль Кац поделился своими планами на будущее

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В воскресенье, 8 октября, министр транспорта и разведки Исраэль Кац и его супруга Ронит принимали на лужайке своего дома в поселке Кфар Ахим на юге страны более четырёх тысяч гостей на ежегодном приёме в честь праздника Суккот. В мероприятии приняли участие активисты партии Ликуд, депутаты Кнессета, мэры городов, общественные и политические деятели, в том числе спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министры Ярив Левин, Зеэв Элькин, Гила Гамлиэль, глава коалиции Давид Битан.Министр обратился к собравшимся с праздничной речью.В своем выступлении министр упомянул, что на ближайшие дни намечено важное выступление Дональда Трампа на тему иранского ядерного соглашения. Кац приветствовал тот факт, что на недавней встрече главы правительства Израиля и президента США, Нетаниягу принял позицию министра Каца и потребовал изменения или отмены этого соглашения."Я предупреждаю Хаменаи, Рухани и Сулеймани: если вы продолжите подстрекать против государства Израиль и угрожать нам уничтожением, то исчезнете вы. Наши возможности колоссальны. Те, кто угрожают нам, поплатятся за это", - сказал министр.В своей речи министр обязался продолжить работу в транспортной сфере: расширять существующие и строить новые дороги, мосты и железнодорожные маршруты по всей стране."Мы построили железную дорогу в Негеве, присоединили к сети поездов Сдерот, Нетивот и Офаким. Мы построили Поезд Долины (Хайфа - Бейт-Шеан через Мигдаль ха-Эмек, Йокнеам и Афулу). Накануне нынешнего еврейского Нового года (Рош ха-Шана) вместе с премьер-министром Нетаниягу я открыл новую железнодорожную линию Тель-Авив – Кармиэль. И я не намерен останавливаться на достигнутом!" - заявил министр и продолжил:"Мы открыли небо для конкуренции, добились снижения цен на авиабилеты на многих направлениях для всех граждан Израиля. Мы строим два новых порта - в Хайфе и Ашдоде. Наряду с этим ведется модернизация существующих морских гаваней. Таким образом мы намерены привести к конкуренции и появлению дополнительных рабочих мест, а также к снижению дороговизны жизни.Обещания о создании тель-авивского метротрамвая давались на протяжении 60-ти лет. Шесть раз был заложен "первый" камень строительство этого проекта, но ничего не произошло. Около двух лет назад, когда я принял решение начать массивные работы на этом проекте, и после того, как был снесён мост Маарив, от меня потребовали все остановить, хотя метротрамвай остро необходим. Мотивировали это тем, что из-за строительства будет перекрыто полстраны, и будут заторы на дорогах от Натании до Ашдода. Нас стращали полчищами крыс... Но мрачные прогнозы не сбылись, и сегодня работы в разгаре", - сказал Кац."Так строится сильная экономика. Так сокращается социально-экономическое неравенство. Так сближают жителей периферии и центра, так объединяют страну", - добавил министр.В своей речи министр затронул тему Большого Иерусалима. Над продвижением соответствующего закона Кац работает уже несколько лет. Министр сообщил, что законопроект будет вынесен на голосование, как только начнется зимняя сессия Кнессета. "Это закон, который расширит границы Иерусалима, укрепит еврейское большинство. Это наш еврейский ответ ЮНЕСКО и всем, кто пытается оспорить наши права и связь еврейского народа с Иерусалимом. Мы не делим Иерусалим, мы расширяем его и укрепляем!", - заявил министр.В своем выступлении Кац также сообщил, что в канун ближайшего праздника Песах (примерно через полгода) планируется ввести в эксплуатацию скоростной железнодорожный маршрут Тель-Авив - Иерусалим. "Мы продолжаем продвигать, укреплять и развивать Иерусалим на деле, а не на словах. Мы завершили работы по реконструкции Первого шоссе, строительство шоссе Бегин, расширяем сеть иерусалимского трамвая. На поезде путь от Тель-Авива до Иерусалима (до подземной станции поезда у западного въезда в столицу) будет занимать полчаса. Позже планируется продлить этот маршрут до Стены Плача и Храмовой горы. Министр пригласил всех совершить бесплатную поездку на поезде, когда новый маршрут будет введен в эксплуатацию.В присутствии тысяч гостей Кац выразил поддержку главе правительства Нетаниягу. "Я хочу пожелать, чтобы нависшие над ним "грозовые тучи" рассеялись как можно скорее. Это позволит премьер-министру Биньямину Нетаниягу и далее плодотворно работать на основании мандата, полученного им от граждан на выборах в Кнессет", - сказал Кац.Министр также обратился к тем, кто его поддерживает, подчеркнув, что, когда Нетаниягу придёт время завершить свою работу в качестве главы правительства, Исраэль Кац намерен бороться за пост премьера. "Почти в каждом интервью мне задают этот вопрос. И я повторяю, что когда Нетаниягу покинет пост главы правительства, я намерен бороться за пост главы партии Ликуд и премьер-министра Израиля. Я убежден, что с Б-жьей помощью и с вашей поддержкой я смогу одержать победу", - резюмировал министр Исраэль Кац.