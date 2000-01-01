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Лондон готов к войне с Северной Кореей | Фото: Thinkstock09.10 15:00   MIGnews.com

Лондон готов к войне с Северной Кореей

Лондон готов к решительным действиям. Власти Великобритании сделали заявление о твоей готовности ко вступлению в военную коалицию с Соединёнными Штатами в случае начала военных действий с Северной Кореей, пишет The Daily Mail.

В частности, рассматривается вариант направления к Корейскому полуострову нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth с 12 истребителями F-35B на борту. Корабль должен быть передан королевским ВМС в конце этого года.

Отношения с Северной Кореей, где действует режим лидера Ким Чен Ына продолжают накаляться на фоне разногласий по ядерной программе КНДР.
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