09.10 15:00 MIGnews.com

Лондон готов к войне с Северной Кореей

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Лондон готов к решительным действиям. Власти Великобритании сделали заявление о твоей готовности ко вступлению в военную коалицию с Соединёнными Штатами в случае начала военных действий с Северной Кореей, пишет The Daily Mail.В частности, рассматривается вариант направления к Корейскому полуострову нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth с 12 истребителями F-35B на борту. Корабль должен быть передан королевским ВМС в конце этого года.Отношения с Северной Кореей, где действует режим лидера Ким Чен Ына продолжают накаляться на фоне разногласий по ядерной программе КНДР.