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Нападки на Сару ранят Нетаниягу сильнее, чем на него самого | Фото: Коби Гидеон, GPO09.10 16:40   MIGnews.com

Нападки на Сару ранят Нетаниягу сильнее, чем на него самого

"Чрезмерная связь" с общественностью через соцсети может быть для политика проблематичной, так как может привести к принятию навязанных решений, заявил в интервью американскому телеканалу Fox News премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Отвечая на вопрос ведущего Харви Левина – известного, прежде всего, как основатель сайта о жизни звездах TMZ – о том, не лишен ли он связи с общественностью из-за мер безопасности, Нетаниягу напомнил, что у него есть два сына – Авнер и Яир.

"Они следят за Интернетом и передают мне точку зрения молодежи. Они рассказывают, о чем думают их друзья. Иногда мне хочется, чтобы они этого не делали, потому что мне хочется отключиться происходящего в мире.

Интернет предоставил нам возможность сиюминутно выражать свою точку зрения. Итак, что же мы имеем, а то, что политических лидеров постоянно подвергаются поляризованному мнению. И я не считаю, что это хорошо. Но я считаю это неизбежным. От этого никуда не деться. Мы все с этим работаем и мы все это понимаем", - ответил он.

Несмотря на то, что у него самого имеются аккаунты во многих соцсетях, которые он использует не только для обновления политической информации, но и для самозащиты от журналистов, Нетаниягу предпочел бы иметь возможность работать без постоянного сопротивления общественному мнению.

"Уполномоченное правительство говорит о том, что вы были избраны, что вам предоставлено время для руководства, после чего они могут вас выгнать. Сегодняшняя проблема заключается в том, что политики слишком подвержены общественному мнению. И они находятся в полной власти этих ангажированных взглядов в сети. И это ... не хорошо", - добавил премьер.

В то же время о своей супруге Саре он отозвался как о "столпе, на котором держится их семья".

"И мне гораздо больнее, когда они нападают на нее, чем когда на меня", - сказал он.
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