09.10 16:43 MIGnews.com

Франция не признает независимость Каталонии

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Правительство Франции заявило, что не признает независимость Каталонии.Кризис, последовавший за голосованием в Каталонии 1 октября, должен быть разрешен в диалоге с Испанией. Об этом в понедельник, 9 октября в эфире французского телеканала CNews заявила французский министр по европейским делам Натали Луазо, передает "Би-би-си".По ее словам, судьба Каталонии не может быть определена голосованием, организованным движением за независимость чуть более недели назад."Быстрое решение признать независимость после односторонней декларации означало бы бегство Франции от своих обязанностей", - уточнила Луазо."Если все же Каталония объявит о независимости, она должна сразу же выйти из Европейского Союза", - предупредила министр в интервью телеканалу мCNews.Заседание парламента Каталонии должно было пройти в понедельник, 9 октября. На нем планировалось ратифицировать декларацию о независимости после того, как 1 октября большинство голосов на запрещенном Мадридом референдуме было отдано за отделение.В итоге сессия была заблокирована решением Конституционного суда Испании, который до этого признал само проведение регионального референдума незаконным.Теперь все зависит от того, что именно скажет Карлес Пучдемон на выступлении перед парламентом во вторник, 10 октября, передает "Би-би-си".