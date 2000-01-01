Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Баварские зеленые сравнили BDS с нацистами | Фото: Kate Ausburn/Flickr09.10 17:15   MIGnews.com

Баварские зеленые сравнили BDS с нацистами

С подачи своего молодежного крыла Партия зеленых в Баварии приняла резолюцию, в которой отреклась от принятой ранее поддержки кампании Boycott, Divestment and Sanctions, признав ее антисемитской и призвав партийные отделения по всех Германии отказаться от поддержки антиизраильской кампании.

"Кампания BDS во всей красе является антисемитским, враждебным Израилю, реакционистским и антипросветительским движения", - говорится в тексте принятого в субботу документа.

Кроме того, как говорится в резолюции, "позиции и требования BDS делегитимизируют и демонизируют Израиль, возлагают вину за все зло в регионе на евреев".

"В то время, как Израиль является единственным демократическим государством Ближнего Востока, к нему применяются двойные стандарты, а, к примеру, преступления ХАМАСа игнорируются", - утверждают баварские зеленые.

Они отметили, что "призыв к бойкоту является перерожденным лозунгом национал-социалистов "Не покупайте у евреев!"

Как уже сообщалось, резолюция была принята по инициативе "Зеленой молодежи". Представительница движения Ева Леттенбауэр напомнила, что BDS "не признает права Израиля на существование".

Стоит отметить, что это достаточно позитивное явление, так как еще в 2013 году Партия зеленых предложила Бундестагу обязать маркировать израильские товары, произведенные в поселениях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:15
Амиру Перецу заявили на родине: Ты - военный преступник
18:05
Экс-футболист сборной Англии попал в книгу рекордов Гиннесса
17:45
Испанская сборная по футболу посетила Стену Плача
16:43
Франция не признает независимость Каталонии
16:40
Нападки на Сару ранят Нетаниягу сильнее, чем на него самого
16:16
Треть пожилых репатриантов проживают на съемном жилье
15:54
Бразильская газета извинилась за "израильскую оккупацию"
15:00
Лондон готов к войне с Северной Кореей
14:04
Эпопея с клоунами продолжается
13:47
Нобелевскую премию по экономике получил Ричард Талер
13:09
Исраэль Кац поделился своими планами на будущее
12:27
Учёные нашли "спасение" от вредной еды
12:18
Израиль: камнеметателям поблажек не будет
11:44
Джастин Бибер - бездомный
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus