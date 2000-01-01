09.10 17:15 MIGnews.com

Баварские зеленые сравнили BDS с нацистами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

С подачи своего молодежного крыла Партия зеленых в Баварии приняла резолюцию, в которой отреклась от принятой ранее поддержки кампании Boycott, Divestment and Sanctions, признав ее антисемитской и призвав партийные отделения по всех Германии отказаться от поддержки антиизраильской кампании."Кампания BDS во всей красе является антисемитским, враждебным Израилю, реакционистским и антипросветительским движения", - говорится в тексте принятого в субботу документа.Кроме того, как говорится в резолюции, "позиции и требования BDS делегитимизируют и демонизируют Израиль, возлагают вину за все зло в регионе на евреев"."В то время, как Израиль является единственным демократическим государством Ближнего Востока, к нему применяются двойные стандарты, а, к примеру, преступления ХАМАСа игнорируются", - утверждают баварские зеленые.Они отметили, что "призыв к бойкоту является перерожденным лозунгом национал-социалистов "Не покупайте у евреев!"Как уже сообщалось, резолюция была принята по инициативе "Зеленой молодежи". Представительница движения Ева Леттенбауэр напомнила, что BDS "не признает права Израиля на существование".Стоит отметить, что это достаточно позитивное явление, так как еще в 2013 году Партия зеленых предложила Бундестагу обязать маркировать израильские товары, произведенные в поселениях.