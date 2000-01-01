Накажут ли депутата-араба за восхождение на Храмовую Гору?
Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан подал в комиссию Кнессета по этике жалобу на депутата от Арабского списка Ахмеда Тиби за то, что тот, несмотря на запрет премьер-министра, посетил Храмовую гору и выложил фотографии на своей странице в Facebook.
Визит состоялся на фоне напряженности после организованного арабами теракта 14 июля, когда были убиты два офицера МАГАВ.
В своем письме Эрдан обвиняет Тиби в том, что, посетив сайт столь "открыто и демонстративно" и в такое "чувствительное и бурное время" религиозный комплекс, он создал угрозу общественной безопасности.
"Нет никаких сомнений в том, что восхождение Тиби на гору – о запрете на которое Комиссия по этике его предупреждала – угрожало общественной безопасности и могло подстрекать и провоцировать других на совершение насильственных действий в ответ", утверждает министр.
"Действия Тиби должны рассматриваться с особой серьезностью в свете того факта, что они были совершены в разгар напряженности, и спустя несколько дней после того, как Кнессет напомнил о существовании запрета", - добавил он.
После встречи с руководством полиции, которое подтвердило то, что поступок арабского депутата усугубил ситуацию с атаками, однако правоохранители никак не могли ему помешать, Эрдан призвал комиссию Кнессета по этике наложить санкции на Тиби, соответствующие тяжести его действий.
Напомним о том, что на фоне очередной вспышки насилия премьер-министр Биньямин Нетаниягу запретил министрам и депутатам Кнессета посещать Храмовую гору еще в октябре 2015 года.