09.10 21:34 MIGnews.com

"Нетаниягу обманывает поселенцев"

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Несмотря на свои патетически заявления, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не держит данное поселенцам слово и постоянно откладывает строительство. Об этом "Аруц Шеве" заявил "высокопоставленный источник" в Иудее и Самарии после обвинений в адрес глава регионального совета Самария Йоси Даган, что его требования якобы вредят отношениям между Израилем и США."К сожалению, на самом деле Нетаниягу поселения не строит. Его намерения прекрасны, но в действительности результаты ничтожны.Спустя 8 лет строительного застоя они ждут, что полмиллиона человек будут стоять и аплодировать одобрению строительства всего лишь 3 000 единиц жилья (и эти цифры с каждым разом все растут и растут). Их количество преувеличено впятеро, потому что лишь разделив объявленное число на пять, вы получите фактическое количество выданных разрешений на строительство.Полмиллиона человек не может удовлетворить то, что количество выдаваемых в год разрешений на строительство составляет лишь 0,5% от населения. Это смешно и, конечно же, абсурдно, так как ежегодный прирост населения в Иудее и Самарии составляет в среднем 8%", - говорит источник канала.Он назвал аргументы Дагана верными и подверг Нетаниягу критике, так как вместо того, чтоб ответить за свои обещания о строительстве, он через "высокопоставленных политических сановников" решил атаковать главу Самарии.