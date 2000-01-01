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Киршнер допросят по делу о теракте в еврейском центре | Фото: Ministerio de Cultura de la Nación Argentina/Flickr10.10 06:45   MIGnews.com

Киршнер допросят по делу о теракте в еврейском центре

Экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер обязали явиться на допрос по делу о теракте, который был совершен у еврейского культурного центра AMIA в Буэнос-Айресе 23 года назад.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, федеральный судья Клаудио Бонадио заперетил бывшей главе государства покидать страну.

Отмечается, что допрос был назначен на 26 октября – через 4 дня после выборов в Сенат, в которых она участвует и в которых, вероятно, победит. Поэтому с превеликой долей вероятности можно утверждать, что на тот момент у нее уже будет депутатский иммунитет.

Помимо Киршнер, Бонадио вызвал на допрос еще 14 человек, включая бывшего главу МИДа Эктора Тимермана. Всем им также запрещено уезжать из Аргентины на время расследования.

Помимо покрывания причастности Ирана к теракту, аргентинскому экс-президенту выдвинули еще два уголовных обвинения: хищение госсредств и причастность к махинациям в Центробанке. Кроме того, ее подозревают в незаконном обогащении и коррупции.
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